Cremonese-Roma: Ibanez sostituisce Smalling al centro della difesa, Kumbulla fa il terzo di sinistra

C'è una variazione tattica rispetto alla vigilia nella formazione della Roma. A sostituire Chris Smalling al centro della difesa, infatti, non è Marash Kumbulla, come ci si attendeva alla vigilia, bensì Roger Ibanez. È dunque il brasiliano a guidare la difesa di José Mourinho. Il numero 3 giallorosso si sposta così dalla sua posizione abituale da terzo a sinistra per cederla all'albanese.