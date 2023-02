Cremonese-Roma: espulso Mourinho, è Nuno Santos a dare indicazioni. Con la Juve ci sarà Foti in panchina (VIDEO)

È durato appena due minuti il secondo tempo di José Mourinho in Cremonese-Roma. Il tecnico portoghese è stato infatti espulso al 47' dall'arbitro Marco Piccinini per un eccesso di proteste nei confronti del quarto uomo Marco Serra. Allontanato dal direttore di gara, lo Special One ha raggiunto il suo vice Salvatore Foti in tribuna, squalificato per un mese dopo essere stato cacciato durante la sfida di Coppa Italia proprio contro la Cremonese. La Roma, quindi, si ritrova ad affrontare il secondo tempo non potendo contare né su Mourinho né sul suo vice. È il preparatore dei portieri Nuno Santos a dare indicazioni agli undici in campo. Nel prossimo turno contro la Juventus, con Mourinho squalificato, sarà Foti, al rientro dalla squalifica, a guidare i giallorossi.





? Mister #Mourinho segue dalla tribuna il match dopo il 'rosso', accanto alice #Foti. Ogni tanto si alza per dare suggerimenti alla panchina e lanciare 'pizzini'#CremoneseRoma #asroma ??? pic.twitter.com/zctiAFgUHZ — laroma24.it (@LAROMA24) February 28, 2023