Cremonese-Roma: assenti i Friedkin allo stadio, c'è Tiago Pinto. Presente anche Salsano dello staff azzurro (FOTO)

Non sono presenti allo Stadio Zini per Cremonese-Roma né Dan né Ryan Friedkin, rispettivamente presidente e vicepresidente della Roma. Regolarmente in tribuna, invece, il general manager giallorosso Tiago Pinto, che ha viaggiato alla volta di Cremona insieme alla squadra.

A vedere il match tra la squadra di José Mourinho e quella di Davide Ballardini c'è anche Fausto Salsano, componente dello staff azzurro guidato dal commissario tecnico Roberto Mancini.