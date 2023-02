In vista della sfida con la Roma, in programma martedì alle 18,30 allo Stadio Zini e valida per la 24esima giornata di campionato, la Cremonese si è allenata questa mattina al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi”. I grigiorossi hanno svolto attivazione muscolare in palestra, riscaldamento tecnico, partita a tema, partita su metà campo. Attività personalizzata per Chiriches.

Domani è previsto un nuovo allenamento alle 11.

(uscremonese.it)

