Atalanta, Zappacosta: "Ci mancava una vittoria fuori casa contro una big..."

SKY SPORT - Dopo il successo per 2-0 all'Olimpico contro la Lazio, il laterale dell'Atalanta Davide Zappacosta ha parlato ai microfoni dell'emittente radiofonica anche del suo gol che ha aperto la gara. "È stato una liberazione. Ho passato un periodo difficile, ma sono felice di aver segnato e di aver aiutato la squadra a conquistare i tre punti. Lo voglio dedicare alla mia futura moglie e a mia nonna che compie 89 anni: spero sia ancora sveglia. E poi rivolgo un pensiero alle persone colpite dal terremoto in Turchia e in Siria. È un successo importante, ci mancava una vittoria fuori casa contro una big - le sue dichiarazioni, dimenticando però la vittoria per 1-0 dell'Atalanta all'Olimpico contro la Roma il 18 settembre -. Ora dobbiamo resettare tutto e portare questo entusiasmo nella prossima partita".