Atalanta, rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro per Hateboer: out contro la Roma

Brutta tegola per l'Atalanta di Gasperini. La bella vittoria ottenuta contro la Lazio è stata rovinata dall'infortunio di Hans Hateboer, il quale nella partita di ieri ha lasciato il terreno di gioco al minuto 63 per un problema al ginocchio. L'olandese si è sottoposto agli esami strumentali in giornata e l'esito è stato davvero pesante: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Per il calciatore la stagione termina in anticipo e quindi sarà costretto a saltare a saltare la gara contro la Roma ad aprile (data e orario da definire). Ecco il report medico: "Atalanta B.C. comunica che nella tarda mattinata di oggi, domenica 12 febbraio, Hans Hateboer è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali e a consulenza specialistica che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

Nella giornata di domani il calciatore sarà sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione artroscopica da parte del Professore Pierpaolo Mariani presso la clinica Villa Stuart di Roma".

(atalanta.it)

