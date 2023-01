VIDEO - Spezia-Roma: Mourinho richiama la squadra per salutare i romanisti in tribuna

La Roma supera lo Spezia per 2-0, con i gol di El Shaarawy e Abraham, al Picco nella 19a giornata di campionato. Dopo il triplice fischio, José Mourinho ha richiamato la squadra per salutare il centinaio di tifosi in tribuna, residenti a La Spezia e in regione, prima di rientrare negli spogliatoi. Per la Roma si è trattata della prima trasferta senza i tifosi presenti nel settore ospiti dopo il divieto imposto dal Viminale, conseguente a quanto accaduto sull'A1 con gli ultras del Napoli.