VIDEO - Mourinho: "Complimenti al Napoli per lo scudetto"

"Complimenti al Napoli per lo scudetto": lo afferma José Mourinho in conferenza stampa alla vigilia della sfida, valida per la 20a giornata di campionato, contro la squadra di Spalletti prima in classifica. "Mi aspetto il Napoli visto dal primo giorno e dalla prima partita. Spero di non essere interpretato male, ma complimenti al Napoli per lo scudetto, lo ha vinto ed è loro meritatamente. Mi aspetto la squadra più forte, che ha un buon allenatore e ottimi giocatori, che ha fatto un ottimo mercato e sta facendo un lavoro fantastico. Sono arrivati ad una distanza di 12 punti dal secondo posto e 13 dall'Inter ad esempio. Sono tanti punti. Anche per la poca consistenza dell’Inter e del Milan, lo scudetto è loro. La Roma domani non andrà a festeggiare il loro scudetto, ma cercherà di vincere la partita. Ma complimenti a loro, a Luciano e ai napoletani, che hanno vinto lo scudetto meritatamente".