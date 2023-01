Ufficiale: Marchetti è un nuovo giocatore dello Spezia. Contratto depositato in Lega (FOTO)

Lo Spezia accoglie un nuovo portiere. Come si può apprendere dal sito della Lega Serie A, Federico Marchetti è ufficialmente un nuovo calciatore del club ligure. Il trentanovenne arriva a parametro zero dopo aver terminato in estate la sua avventura al Genoa. Il contratto dell'estremo difensore è stato depositato in Lega. Lo Spezia affronterà la Roma nella giornata di domani (ore 18), nel match valido per la diciannovesima giornata di campionato.

(legaseriea.it)

