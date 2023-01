Torino-Spezia, ammonito Nikolaou: era diffidato, salta la Roma

Vittoria in trasferta per lo Spezia, prossimo avversario della Roma che questa sera affronterà all'Olimpico la Fiorentina nella 18a giornata di campionato: la squadra di Gotti si impone per 1-0 sul Torino. Nel finale della gara, però, Nikolaou è stato ammonito ed, essendo diffidato, sconterà un turno di squalifica: il difensore salterà il match con la Roma, sfida valida per la 19a giornata di Serie A in programma domenica prossima alle 18.00.