Spezia-Roma: Mourinho non parlerà in conferenza stampa alla vigilia del match

José Mourinho non parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Spezia-Roma. Il tecnico giallorosso non risponderà dunque alle domande che i giornalisti gli avrebbero rivolto domani a Trigoria prima del match contro i liguri. Lo Special One non ha ancora avuto confronti con i cronisti prima delle partite nel 2023, avendo saltato anche le conferenze pre Genoa e Fiorentina, oltre a quelle alla vigilia di Bologna e Milan, non verificatesi a causa della sua squalifica.