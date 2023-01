Spezia-Roma: la moviola. Zalewski cade in area avversaria dopo un contatto con Sala, l'arbitro lascia correre

Allo Stadio Alberto Picco di La Spezia va in scena Spezia-Roma, partita valida per la diciannovesima giornata di Serie A. I padroni di casa, quindicesimi in classifica, sono imbattuti da 5 gare in campionato, così come i giallorossi, che però si trovano al sesto posto. Ecco gli episodi principali della sfida diretta dall'arbitro Simone Sozza.

I PRINCIPALI EPISODI ARBITRALI DEL MATCH

16' - Sgaloppata di Zalewski che, dopo essere entrato nell'area di rigore avversaria, cade in seguito a un contatto con Sala. Per l'arbitro e il VAR non c'è nulla e il gioco riprende regolarmente.