Spezia-Roma: il 'Picco' verso il tutto esaurito

Domenica alle 18 la Roma sarà ospite dello Spezia in Liguria e non potrà contare sui suoi tifosi, col divieto di trasferte inflitto dopo gli scontri in A1. Al 'Picco', intanto, è vicina l'affissione del cartello 'tutto esaurito', con oltre 10mila presenze attese sugli spalti dell'impianto di casa dei bianconeri.