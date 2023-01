Spezia-Roma: ammonito il diffidato Celik, salta il Napoli

Grande problema per la Roma di José Mourinho. Al minuto 88 della gara con lo Spezia, Mehmet Zeki Celik ha rimediato un cartellino giallo. Il terzino destro turco però era diffidato, motivo per cui a causa di questa ammonizione sarà costretto a saltare la partita contro il Napoli, in programma domenica 29 gennaio alle ore 20:45.