Spezia, ripresa verso la Roma: scarico per chi ha giocato in Coppa Italia, lavoro tecnico-tattico per il resto del gruppo

Dopo aver subito la pesante sconfitta per 5-2 con l'Atalanta nella gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, lo Spezia ha iniziato a preparare il match di campionato contro la Roma, in programma domenica alle ore 18. Ecco il report dell'allenamento odierno: "Reduci dalla sfida di Coppa Italia, le Aquile sono tornate subito al lavoro per iniziare a preparare la sfida alla Roma, in programma domenica alle 18:00 in un 'Picco' pronto più che mai a spingere Gyasi e compagni. Seduta di scarico per i titolari della sfida di Bergamo e lavoro tecnico-tattico per il resto del gruppo. Per domani, in programma una seduta di rifinitura pomeridiana".

(acspezia.com)

