Spezia, i convocati di Gotti per la Roma: out gli infortunati Nzola ed Ekdal

Il tecnico dello Spezia, Luca Gotti, ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro la Roma, in programma domani alle ore 18. I liguri devono fare a meno degli infortunati M'Bala Nzola e Albin Ekdal, oltre allo squalificato Dimitris Nikolau. Prima chiamata, invece, per i nuovi acquisti Federico Marchetti, Tio Cipot e Raimonds Krollis.

Questa la lista completa:

Portieri: Marchetti, Zovko, Dragowski;

Difensori: Holm, Ampadu, Moutinho, Reca, Hristov, Ferrer, Amian, Caldara;

Centrocampisti: Bourabia, Sala, Beck, Kovalenko, Esposito, Agudelo, Cipot, Zurkowski;

Attaccanti: Verde, Gyasi, Krollis, Maldini, Strelec.

(acspezia.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE