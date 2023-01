Spezia, Hristov: "Proveremo ad imporci contro la Roma, in casa abbiamo sempre fornito ottime prestazioni"

Petko Hristov, difensore dello Spezia, ha parlato ai canali ufficiali del club ligure al termine della sconfitta per 5-2 contro l'Atalanta nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Il ventitreenne si è soffermato anche sulla gara di campionato di domenica, in cui affronterà la Roma.

HRISTOV AI CANALI UFFICIALI DELLO SPEZIA

"Dobbiamo pensare già da domani alla prossima partita contro la Roma che è molto importante per il nostro cammino. Possiamo ancora crescere sotto tutti i punti di vista, se prendi cinque gol significa che ci sono margini di miglioramento. Già da domani analizzeremo gli errori e proveremo a imporci contro la Roma, nel nostro stadio dove finora abbiamo sempre disputato ottime prestazioni. Rispetto al campionato, oggi contro l’Atalanta è stata una partita differente, che ci ha visto rincorrere nel risultato. Abbiamo fatto di tutto per riportare il risultato in parità, rimanendo per larghi tratti del match in partita, ma nel finale l’Atalanta ha chiuso il match. È una sconfitta che fa male, ma che da domani dovremo archiviare per concentrarci sulla Roma".

