Serie A: vittorie in trasferta per Milan e Sampdoria

La 16a giornata di campionato, la prima partita del 2023, si apre con le vittorie in trasferta di Milan e Sampdoria. In casa della Salernitana la squadra di Stefano Pioli passa per 2-1: sblocca Leao al 10', raddoppia Tonali al 15' e nella ripresa Bonazzoli accorcia le distanze. Sull'altro campo la Samp vince per 2-1 al Mapei Stadium contro il Sassuolo: Gabbiadini e Augello siglano il doppio vantaggio per i blucerchiati e Berardi, su rigore, chiude la sfida.