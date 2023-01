Serie A, vittoria in trasferta per la Salernitana: 2-1 al Lecce

Vittoria in trasferta per la Salernitana nella 20a giornata di campionato: la squadra di Nicola si impone per 2-1 in casa del Lecce. Dia firma l'immediato vantaggio, al 5', dei campani che raddoppiano al 20' grazie alla rete di Vilhena. Dopo tre minuti i giallorossi accorciano le distanze con Strefezza ma non basta. Con questo successo al Via del Mare la Salernitana scavalca il Lecce (20 punti) e sale a quota 21 in classifica.