La 19a giornata di campionato si apre con la vittoria casalinga del Verona contro il Lecce: termina 2-0 al Bentegodi per i padroni di casa. Con un gol per tempo, di Depaoli al 40' e Lazovic al 54', il Verona supera i giallorossi e si porta a 12 punti in classifica, mentre il Lecce resta a 20.