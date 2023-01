Serie A, Udinese-Hellas Verona 1-1: Samardzic risponde all'autorete di Becao

La ventesima giornata di Serie A si chiude con il pareggio per 1-1 tra Udinese e Hellas Verona. Gli scaligeri sono passati subito in vantaggio al minuto 4 grazie all'autorete di Becao, ma Samardzic ha ristabilito la parità al 21'. Il match è rimasto in equilibrio per il resto della gara e nessuna delle due squadre è riuscita a imporsi sull'altra. Con questo pareggio l'Udinese sale a 29 punti in classifica, mentre l'Hellas Verona va a quota 13 e si porta a -5 dalla salvezza.