Serie A, Sassuolo-Lazio 0-2: biancocelesti momentaneamente quinti

La diciottesima giornata di Serie A prosegue con Sassuolo-Lazio, primo anticipo della domenica in scena al Mapei Stadium alle 12.30. Buono ingresso del Sassuolo in campo che nei primi minuti cerca occasioni, deviate tutte dai difensori biancocelesti. Problemi al 15' per Immobile che è costretto ad uscire a causa di un risentimento muscolare. L'attaccante è stato prontamente sostituito da Pedro. Procede sullo 0-0 fino al 45', minuto in cui viene concesso un calcio di rigore alla Lazio, segnato da Zaccagni. Nei minuti di recupero del secondo tempo arriva anche lo 0-2 firmato Felipe Anderson. La vittoria ottenuta consente ai biancocelesti di posizionarsi momentaneamente quinti in classifica a 34 punti, in attesa dei match di Atalanta e Roma in programma oggi, entrambe a 31 punti in classifica.