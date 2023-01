Serie A, Sampdoria-Napoli 0-2: Osimhen ed Elmas in gol

Dopo il ko con l'Inter alla ripresa del campionato, il Napoli ritrova la vittoria battendo per 2-0 la Sampdoria a Marassi nella 17a giornata di Serie A. Dopo il commovente ricordo di Gianluca Vialli, anche da parte della tifoseria blucerchiata con uno striscione, in avvio il Napoli fallisce l'occasione del vantaggio con Politano che sbaglia dal dischetto. Al 19' Osimhen sblocca la gara e, in superiorità numerica dal 39' per l'espulsione di Rincon, gli azzurri trovano il raddoppio nella ripresa con Elmas su calcio di rigore.

Con questo successo la squadra di Spalletti sale a 44 punti in classifica, la Samp resta terzultima a quota 9.