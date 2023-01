Serie A, rimonta Atalanta nella ripresa: con lo Spezia è 2-2. 1-1 tra Torino e Verona

Dopo le vittorie di Milan e Sampdoria, la 16a giornata di campionato prosegue con altre due sfide in scena dalle 14.30: 1-1 tra Torino e Verona, 2-2 tra Spezia ed Atalanta. All'Olimpico di Torino il Verona passa in vantaggio con Djuric, a cui risponde nella ripresa il pareggio di Miranchuk. In trasferta l'Atalanta agguanta il pareggio nel finale: lo Spezia sblocca con il gol di Gyasi e raddoppia con Nzola, ma nella ripresa Hojlund accorcia e Pasalic nel recupero trova il pareggio.