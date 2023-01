Il Milan rimonta il doppio svantaggio e pareggia 2-2 in casa del Lecce nella 18a giornata di campionato: allo Stadio Via del Mare i padroni di casa passano in vantaggio al 3' grazie all'autogol di Theo Hernandez e raddoppiano al 23' con Baschirotto. Nella ripresa il Milan accorcia con Leao al 58' e trova il il 2-2 al 70' con un colpo di testa di Calabria.

Con questo pari il Milan si porta a 38 punti in classifica, il Lecce a 20.