Serie A, Monza-Inter 2-2: pari al 93' di Caldirola

Nel posticipo del sabato sera, l'Inter viene raggiunta dal Monza nel recupero e, almeno per un altro turno, non potrà salire più su del 4° posto. Ancora un risultato positivo per la squadra di Palladino che aggancia Empoli e Lecce a quota 18. I gol: vantaggio nerazzurro con Darmian, pareggio di Curria appena un minuto dopo prima dell'1-2 firmato da Lautaro Martinez. Poi, al 93', il pareggio di Caldirola.