Serie A: Milik regala i tre punti alla Juventus contro la Cremonese, Fiorentina fermata sul pari dal Monza

Settima vittoria consecutiva senza subire gol per la Juventus, che riesce ad avere ragione della Cremonese battendola 1-0 soltanto in pieno recupero, con Arkadiusz Milik che al 91' segna il calcio di punizione decisivo con la complicità di un non perfetto Marco Carnesecchi. I bianconeri si riportano, dunque, a due punti dal Milan e, seppur momentaneamente, a sette lunghezze dal Napoli, in campo tra poco contro l'Inter. Nona sconfitta in campionato per la Cremonese, che resta al penultimo posto, a sette punti dalla zona salvezza.

Il Monza ferma la Fiorentina sull'1-1 al Franchi nell'altra sfida delle 18:30. I viola passano in vantaggio al 19' del primo tempo con il gol di Arthur Cabral, ma subiscono il pareggio al 61' con la quarta rete consecutiva di Carlos Augusto. La squadra di Vincenzo Italiano resta quindi a otto punti dal settimo posto, valido per l'accesso alla Conference League. Ottimo punto, invece, per il Monza, lontana otto lunghezze dalla zona retrocessione.