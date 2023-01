Serie A, l'Inter cade in casa contro l'Empoli per 0-1: decide Baldanzi. Nerazzurri a 37 punti come la Roma

Il lunedì della diciannovesima giornata di Serie A ha regalato un clamoroso risultato: l'Inter ha perso 0-1 in casa contro l'Empoli. I nerazzurri sono rimasti in 10 dal minuto 40 in seguito all'espulsione di Skriniar, che ha condizionato pesantemente la partita. La doccia gelata per gli uomini di Inzaghi è arrivata al 66' con la rete di Baldanzi, entrato dalla panchina due minuti prima. Con questa inaspettata sconfitta l'Inter rimane a 37 punti, proprio come la Roma, attualmente quarta in classifica. L'Empoli invece vola in nona posizione a quota 25.