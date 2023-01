Serie A: l'Inter batte il Napoli 1-0, pareggio tra Udinese ed Empoli

Prima sconfitta in campionato per il Napoli, che si ferma a San Siro contro l'Inter dopo undici vittorie consecutive. Ai nerazzurri basta il colpo di testa al 56' di Edin Dzeko su assist di Federico Dimarco per superare la squadra di Luciano Spalletti e accorciare in classifica, portandosi così a otto punti dai partenopei.

Segno X, invece, alla Dacia Arena tra l'Udinese e l'Empoli. Sono gli ospiti ad andare in vantaggio dopo soli tre minuti con Tommaso Baldanzi, ma nella ripresa i friulani trovano il definitivo pareggio con Roberto Pereyra al 70'. La squadra di Andrea Sottil resta a tre punti dall'Atalanta settima (virtualmente in Conference League), mentre i toscani hanno ora nove lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione.