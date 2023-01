Serie A, l'Empoli rimonta nel finale: 2-2 con la Lazio. Spezia-Lecce 0-0

La 17a giornata di Serie A prosegue con Lazio-Empoli e Spezia-Lecce, in scena alle 15.00. Allo Stadio Olimpico l'Empoli rimonta nel finale e impone il 2-2 ai biancocelesti: l'avvio della Lazio è ottimo con Felipe Anderson che al 2' sblocca la partita e porta in vantaggio i suoi e al 54' raddoppia Zaccagni. All'83' Caputo accorcia le distanze e in pieno recupero Marin sigla il pareggio. Con questo risultato la squadra di Sarri sale a 31 punti, +1 sulla Roma che questa sera affronterà il Milan.

Sull'altro campo, al Picco, termina senza reti tra Spezia e Lecce: finisce 0-0. I liguri si portano a quota 15 punti in classifica, il Lecce a 19.