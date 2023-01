Serie A, Lazio-Fiorentina 1-1: Nico Gonzalez risponde a Casale

Allo Stadio Olimpico finisce 1-1 tra Lazio e Fiorentina la sfida valida per la 20a giornata di campionato. I biancocelesti passano in vantaggio all'8' con la rete di Casale, ma nella ripresa il grande gol di Nico Gonzalez ristabilisce la parità e chiude la gara. Con questo risultato la Lazio si porta a quota 38 in classifica, come Milan ed Atalanta, mentre la Fiorentina sale a 24.