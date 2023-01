Serie A: la Lazio batte il Milan 4-0 e aggancia Inter e Roma al terzo posto

La Lazio batte il Milan 4-0 e sale a quota 37 punti, agganciando Inter e Roma al terzo posto in classifica. Netta affermazione per gli uomini di Maurizio Sarri, che segnano due gol per tempo: apre le marcature Sergej Milinkovic-Savic al 4' e raddoppia Mattia Zaccagni al 38'. Nella ripresa Pedro si guadagna un calcio di rigore per fallo di Pierre Kalulu e Luis Alberto trasforma al 67'. Otto minuti più tardi arriva anche il poker biancoceleste, segnato da Felipe Anderson.

La squadra di Sarri si porta così a un punto di distanza proprio dal Milan, che incassa la seconda sconfitta consecutiva dopo quella con l'Inter in Supercoppa e colleziona la terza partita di fila senza vittoria in campionato.