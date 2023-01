Serie A, la Juventus batte l'Udinese 1-0: ottava vittoria consecutiva senza subire gol

La Juventus batte 1-0 l'Udinese e si porta momentaneamente al secondo posto, superando il Milan (in campo domani sera contro la Roma). Decisiva la rete di Danilo all'86' su assist di Federico Chiesa. Per i bianconeri è l'ottava vittoria consecutiva senza subire gol e, in attesa di Sampdoria-Napoli di domani, la distanza dalla capolista è ora di quattro punti. L'Udinese inanella la nona partita di fila senza successi e rischia di venire agganciata all'ottavo posto dal Torino, che domani se la vedrà con la Salernitana.