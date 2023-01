Serie A, Juventus-Monza 0-2: Ciurria e Mota firmano il colpaccio per i brianzoli

Seconda sconfitta nelle ultime 3 giornate per la Juventus, che cade all'Allianz Stadium contro il Monza. Grande primo tempo per la squadra di Palladino, capace di portarsi sul doppio vantaggio grazie alle reti di Ciurria e Dany Mota. Nella ripresa non arriva la reazione della squadra di Allegri, che resta dunque a secco di punti. Con questa vittoria il Monza supera in classifica la Juventus a quota 25 punti.