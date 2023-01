Serie A: il Napoli vince 2-0 a Salerno e chiude il girone d'andata a quota 50 punti

Il Napoli vince 2-0 in casa della Salernitana e sale a dodici punti di vantaggio sul Milan, in campo martedì all'Olimpico contro la Lazio, chiudendo il girone d'andata a quota 50. Decisive per la vittoria della squadra di Luciano Spalletti le reti di Giovanni Di Lorenzo al terzo minuto di recupero del primo tempo e quella di Victor Osimhen al 48', in apertura di ripresa. Quinta sconfitta nelle ultime sei partite per i granata, avanti ora soltanto di sei lunghezze rispetto al Verona terzultimo.