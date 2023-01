Serie A, Hellas Verona-Cremonese 2-0: la doppietta di Lazovic stende gli uomini di Alvini

L'Hellas Verona conquista la sua seconda vittoria in campionato battendo per 2-0 la Cremonese nel delicatissimo scontro salvezza andato in scena quest'oggi. La formazione scaligera ha blindato il successo già nel primo tempo grazie alla doppietta di Lazovic, a segno al 9' e al 26'. Con questi tre punti l'Hellas Verona sale al diciottesimo posto a quota 9, mentre la Cremonese, ancora a secco di vittorie, scende in ultima posizione con 7 punti.