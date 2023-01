Serie A, Fiorentina-Torino 0-1: decide Miranchuk

Si concludono gli anticipi del sabato dell'ultima giornata del girone d'andata di Serie A. Dopo le vittorie di Hellas Verona e Napoli, termina anche Fiorentina-Torino con la vittoria granata. Inizio gara con il Torino subito all'attacco che riesce a segnare un gol al 12', poi annullato per fuorigioco. Al 33' ci pensa Miranchuk, che dopo aver colpito la traversa pochi minuti prima, trova il gol del vantaggio demoralizzando completamente la squadra di Italiano. I Viola non sono più riusciti a creare occasioni fino al 90', minuto in cui Jovic si divora il gol del pareggio. Con questo risultato il Torino si posiziona al settimo posto con 26 punti e la Fiorentina nona con 23 punti, in attesa delle gare di domani e lunedì.