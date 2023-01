Serie A, Fiorentina-Sassuolo 2-1: il rigore di Nico Gonzalez al 90' regala i tre punti alla Viola

La diciassettesima giornata di Serie A si è aperta con Fiorentina-Sassuolo, gara terminata per 2-1 in favore dei padroni di casa. Dopo un primo tempo conclusosi a reti bianche, la Viola ha sbloccato il match con Saponara al 48', tre minuti dopo il suo ingresso in campo. Al 57' i neroverdi hanno pareggiato con Berardi, il quale ha trasformato un penalty. La Fiorentina si è riversata in avanti per cercare il gol del vantaggio ed è stata premiata al minuto 90, quando Nico Gonzalez ha segnato il rigore che è valso il definitivo 2-1 e i tre punti per gli uomini di Italiano. Con questo successo la Fiorentina è salita al nono posto in classifica con 23 punti, mentre il Sassuolo è sedicesimo a quota 16.