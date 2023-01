Serie A, Cremonese-Monza 2-3: quarto risultato utile di fila per la squadra di Palladino

Vittoria importante per il Monza, che batte 3-2 la Cremonese e trova il quarto risultato utile di fila. Avvio tutto dei biancorossi, capaci di portarsi sul triplo vantaggio grazie alla rete di Ciurria e alla doppietta di Caprari. Nel secondo tempo la Cremonese prova a rientrare in partita con i gol di Ciofani e Dessers, che non bastano perĂ² ad arrivare al pareggio. La squadra di Alvini resta ancora a secco di vittorie in questo campionato.