Serie A, Cremonese-Inter 1-2: doppietta di Lautaro Martinez e nerazzurri momentaneamente al secondo posto

L'Inter soffre ma batte 1-2 la Cremonese grazie alla doppietta di Lautaro Martinez. A passare in vantaggio sono i grigiorossi con la perla di Okereke al minuto 11, ma al 21' l'attaccante argentino dei nerazzurri pareggia i conti. La gara resta in bilico fino al minuto 65, quando Martinez trafigge nuovamente Carnesecchi e fissa il punteggio sull'1-2 finale. Con questo successo l'Inter stacca la Roma e vola al secondo posto a 40 punti, mentre la Cremonese, ancora a secco di vittorie, rimane in ultima posizione a quota 8.