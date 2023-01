Serie A, cade ancora il Milan: rossoneri sconfitti 2-5 dal Sassuolo

Altro brutto ko per il Milan, che dopo i 4 gol presi all'Olimpico contro la Lazio, cade rovinosamente anche a San Siro contro il Sassuolo: vince 5-2 la squadra di Dionisi. I neroverdi si portano subito sul doppio vantaggio con Defrel e Frattesi, il Milan prova a rientrare in partita con il gol di Giroud, ma Berardi manda i suoi a riposo sull'1-3. Nella ripresa le reti del Sassuolo di Laurentiè ed Henrique, inutile quella rossonera di Origi. Continua la crisi del Milan, appena due punti nelle ultime 4 giornate. Occasione dunque per la Roma, che in caso di successo contro il Napoli supererebbe in classifica i rossoneri.