Serie A, Bologna-Atalanta 1-2: la Dea raggiunge Roma e Lazio in classifica

La diciassettesima giornata di Serie A si è conclusa con Bologna-Atalanta, terminata con il punteggio di 1-2 in favore degli ospiti. A passare in vantaggio sono stati i padroni di casa con Orsolini, il quale ha sbloccato la gara al minuto 6. Il primo tempo si è concluso sull'1-0, ma la Dea ha reagito nella seconda frazione di gioco e ha ribaltato il risultato grazie a Koopmeiners al 47' e Hojlund al 58'. Con questo successo gli uomini di Gasperini salgono al sesto posto in classifica a 31 punti, gli stessi di Roma e Lazio, mentre il Bologna rimane dodicesimo a quota 19.