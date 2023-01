Serie A, Atalanta-Sampdoria 2-0: i bergamaschi raggiungono il Milan al terzo posto

Si concludono gli anticipi della 20esima giornata di Serie A. Alle 20.45 è stato il turno di Atalanta-Sampdoria. I bergamaschi vincono 2-0 contro i blucerchiati grazie ai gol di Mahele e Lookman. Con questo risultato l'Atalanta raggiunge il Milan, sorpassato dall'Inter attualmente al secondo posto grazie alla vittoria di questo pomeriggio contro la Cremonese. Domani alle 12.30 è il turno del Milan contro il Sassuolo, che cerca di nuovo il secondo posto in solitudine. Nulla da fare per la Sampdoria che resta in zona retrocessione a soli 9 punti.