Roma-Fiorentina: nessun dubbio per Pellegrini, è pronto per stasera

Sospiro di sollievo in casa giallorossa. Dopo il risentimento muscolare accusato da Lorenzo Pellegrini - uscito a fine primo tempo lasciando il posto a Dybala durante il match di Coppa Italia Roma-Genoa - sono stati svolti dei test in mattinata a Trigoria, proprio per fare il punto della situazione riguardo le sue condizioni fisiche, e capire se fosse in grado di disputare la partita con la Fiorentina in programma questa sera allo Stadio Olimpico. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il capitano giallorosso è abile e arruolato, stringerà i denti e risponderà presente per il diciottesimo turno di Serie A.

LR24