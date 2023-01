Roma-Fiorentina, Milenkovic: "Siamo arrabbiati. L'espulsione ha condizionato la partita" (VIDEO)

Protagonista in campo con la maglia della Fiorentina nel match dello Stadio Olimpico contro la Roma, il difensore viola Nikola Milenkovic, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della partita.

Queste le sue parole:

MILENKOVIC A DAZN

Uscite dal campo arrabbiati?

"Si, siamo arrabbiati, abbiamo preparato la partita con tanto possesso palla sapendo che loro ci avrebbero consegnato la partita. Il cartellino ha condizionato la gara, nel secondo tempo abbiamo giocato, volevamo tenerla viva e segnare. Partita chiusa dopo il secondo gol".

L'arrivo di Italiano ti ha cambiato?

"Sì, il mister propone un calcio moderno con la linea alta. Mi ha fatto crescere dal punto di vista offensivo e difensivo".

Che differenze ci sono rispetto all'anno scorso?

"Difficile da dire, alcuni episodi non sono girati. Non dobbiamo guardare indietro ma preparare le prossime partite e tentare di vincere".

MILENKOVIC IN MIXED ZONE

"Nei primi 25 minuti abbiamo tenuto molto il possesso del pallone. L'idea era quella di arrivare negli ultimi metri con tanti passaggi. Abbiamo schiacciato la Roma sapendo che ci avrebbe consegnato la partita. Poi il cartellino ha condizionato un po' la gara. Nel secondo tempo non abbiamo smesso di giocare, abbiamo tenuto la partita viva fino alla fine. Il 2-0 ha chiuso la gara".

Cosa è mancato?

"Giocare in inferiorità numerica è sempre difficile, ma nel secondo tempo abbiamo fatto comunque bene dal punto di vista del palleggio. La Roma si difende con tanti uomini ed è difficile farle gol anche in undici. Quindi in dieci lo è stato ancora di più".

Ora bisogna pensare ai prossimi impegni e fare tesoro di questa partita...

"Avevamo tanta voglia di venire qui a fare risultato. L'abbiamo preparata molto bene in settimana e siamo arrabbiati, quindi dobbiamo voltare pagina e pensare alla prossima gara che è molto importante".