Roma-Fiorentina, le info per i tifosi: cancelli aperti alle 18:15 (COMUNICATO)

Domenica sera la Roma affronterà la Fiorentina nel match valido per la diciottesima giornata di Serie A. Lo Stadio Olimpico sarà nuovamente gremito, infatti è stato registrato l'ennesimo sold out. Ecco le info per i tifosi: "Si allunga ancora la fila dei sold out in campionato! L'Olimpico sarà tutto esaurito anche domenica alle 20:45, per Roma-Fiorentina. La partita segnerà l'esordio della nuova Toyota Fan Zone.

Chi non fosse riuscito ad acquistare i tagliandi del match, monitori comunque la pagina biglietti, dove resterà sempre aperta la rivendita degli Abbonati Plus. Sono inoltre ancora disponibili alcuni posti dell'Area Premium. L'acquisto dei biglietti online rientra tra i servizi digitali dell'AS Roma: vi ricordiamo che, per usufruirne, occorre registrarsi all’account MYASR. Ecco tutte le info-stadio più importanti in vista della sfida con la Fiorentina".

Tutti gli orari

I cancelli dell'Olimpico apriranno alle 18:15. La raccomandazione è sempre quella di arrivare in congruo anticipo: almeno 90 minuti prima del fischio di inizio. Su viale delle Olimpiadi sarà allestito un punto assistenza. Il Contact Center AS Roma (06.89386000) sarà attivo tra le 17:45 e le 20:45. I tifosi che volessero scoprire le ultime novità delle collezioni AS Roma possono visitare lo Store su viale delle Olimpiadi: aprirà alle 17:45. Naturalmente, ogni momento è buono per acquistare i prodotti ufficiali AS Roma...

La nuova Toyota Fan Zone

Da Roma-Fiorentina, c'è anche un'altra valida ragione per arrivare in anticipo. Domenica debutta infatti la Toyota Fan Zone! Rinnovata nel look e nelle esperienze da vivere prima del match, l'area realizzata in collaborazione tra il Club e Toyota Motor Italia permetterà di immergersi nelle atmosfere e nella storia del Club. Il palinsesto prevede diverse attività coinvolgenti: dai quiz, agli spettacoli di freestyle, fino ai momenti musicali legati agli storici inni della Roma.

Il Welcome Pack

Se siete Abbonati e non avete ancora preso il vostro Welcome Pack, niente paura: da Roma-Fiorentina, e per i successivi due impegni casalinghi, potrete ritirarlo direttamente il giorno della partita. Troverete il vostro omaggio presso lo stand preposto della nuova Toyota Fan Zone. Per ritirarlo, vi basterà presentare il QR Code del vostro abbonamento.

Area Premium e Business Club

Novità nell’area Club 1927, dove in occasione di questa partita si potrà assistere alla performance di un bartender. Per i membri del Business Club sarà disponibile un corner dedicato in Terrazza Roma in cui ricevere assistenza sull’utilizzo dell’App e aggiornamenti sulle attività future della community. Inoltre, in Tevere Premium sarà attivo un sistema di distribuzione di bevande calde.

Parcheggi disabili

Sarà possibile accedere al parcheggio dello Stadio dei Marmi solamente per i possessori di abbonamento e/o biglietto con tariffa riservata a persone con disabilità, non deambulanti. Per tutti gli altri tifosi con disabilità sarà a disposizione il parcheggio in Viale Alberto Blanc. Per accedervi sarà obbligatorio esibire al personale addetto ai controlli il contrassegno del parcheggio e l’abbonamento/biglietto della partita. Per garantire un corretto utilizzo dei parcheggi riservati, il personale potrebbe verificare l’effettiva presenza a bordo della persona con disabilità titolare del parcheggio. I parcheggi saranno accessibili fino a esaurimento dei posti disponibili.

Le radio per i non vedenti