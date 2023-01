Dopo aver giocato titolare contro il Genoa in Coppa Italia, Edoardo Bove si prepara a scendere dal 1' anche oggi. Secondo quanto riferito su Twitter dal giornalista Alessandro Austini, il centrocampista classe 2002 dovrebbe partire dall'inizio nel match contro la Fiorentina, sfida valida per la 18a giornata di campionato in scena questa sera all'Olimpico.

Edoardo Bove pronto a partire titolare stasera#RomaFiorentina#whenthemoon — Alessandro Austini (@aleaus81) January 15, 2023