Allo Stadio Olimpico va in scena Roma-Bologna, sfida valida per la 16a giornata di campionato. Al 5' di gioco Paulo Dybala conquista un calcio di rigore dopo un fallo subìto da Lucumí: dal dischetto trasforma Lorenzo Pellegrini per il vantaggio giallorosso. La decisione del direttore di gara Santoro scatena le proteste della panchina di Thiago Motta, contrariato dalla valutazione dell'arbitro: "Ha preso la palla Dio Santo", le parole dell'allenatore rossoblù.

LR24