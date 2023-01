Roma-Bologna, striscione dei club per Mihajlovic: "Ciao Sinisa" (FOTO e VIDEO)

La gara col Bologna apre il 2023 della Roma: all'Olimpico i giallorossi ospitano i rossoblù nel match valido per la 16a giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, i due club hanno ricordato Sinisa Mihajlovic, scomparso lo scorso 16 dicembre. I due capitani, Pellegrini e Soriano, hanno mostrato uno striscione con scritto "Ciao Sinisa" per omaggiare Mihajlovic, che in carriera da giocatore ha indossato la maglia giallorossa e da allenatore ha allenato il Bologna.





CIAO SINISA ❤️♾ pic.twitter.com/l6F5cApbkW — Lega Serie A (@SerieA) January 4, 2023