Roma-Bologna: per Pellegrini rete più veloce segnata in A. E torna al gol in campionato all'Olimpico dopo 290 giorni

Con la rete dal dischetto, al 6' di gioco, Lorenzo Pellegrini sblocca Roma-Bologna, match valido per la 16a giornata di campionato in scena allo Stadio Olimpico. Come fa sapere il portale di statistiche, la rete segnata oggi è il gol più veloce realizzato dal capitano giallorosso dall'inizio di una partita di Serie A. Inoltre, il centrocampista è tornato a segnare all'Olimpico in campionato dopo 290 giorni (20 marzo 2022).

